Knapp eineinhalb Jahre nach der Festnahme eines Schweden in Iran hat der Auswärtige Dienst der Europäischen Union bestätigt, dass es sich bei dem Inhaftierten um einen Mitarbeiter handelt. Man setze sich in enger Abstimmung mit der schwedischen Regierung auf allen Ebenen für die Freilassung von Johan Floderus ein, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Rande eines Ministertreffens im spanischen Cádiz. Er werde seit rund 500 Tagen zu Unrecht in Iran festgehalten.