Iran Sicherheitskräfte schießen erneut auf Demonstranten

Auslöser der Proteste in Mariwan war der Tod der Doktorandin Nasrin Ghaderi, die nach ihrer Teilnahme an einer Demonstration am Samstag gestorben sein soll. Ghaderi stammt laut Rudaw aus Mariwan, lebte aber zuletzt in Teheran. Während einer Protestaktion in der Hauptstadt sei sie mehrmals am Kopf getroffen worden. Danach sei sie ins Koma gefallen und in einem Krankenhaus gestorben. Ihre Familie sei daran gehindert worden, sie in Mariwan zu beerdigen, berichtet der TV-Sender weiter. Ghaderis Begräbnis habe auf Befehl des Geheimdiensts ohne Anwesende stattgefunden.