In der Hauptstadt Teheran gingen Sicherheitskräfte mit Tränengas gegen eine Demonstration von Ärzten vor. Die Mediziner demonstrierten gegen die Präsenz von Sicherheitskräften in den Kliniken, wo auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Proteste behandelt werden. Augenzeugen bestätigten ein massives Aufgebot von Polizisten und Kontrollen an den Hauptstraßen in Teheran. Viele Läden waren aus Sorge vor Ausschreitungen geschlossen. Vielerorts riefen Demonstranten auch Slogans, die gegen die Islamische Republik gerichtet waren.

Baerbock will Beziehungen zu Iran weiter einschränken

Amini war am 16. September gestorben, nachdem die Sittenpolizei sie wegen angeblich »unislamischer Kleidung« festgenommen hatte. Amini war in Teheran, um Verwandte zu besuchen. Das iranische Regime behauptet, die junge Frau sei an Organversagen gestorben, als Folge einer angeblichen Vorerkrankung, die ihre Familie jedoch bestreitet. Ein Video soll zeigen, wie Amini in der Polizeistation schwankt, sich an einem Stuhl festhält, dann zusammenbricht. Vieles spricht allerdings für eine Gewalttat: Eine Augenzeugin berichtete iranischen Journalisten, Amini habe im Gewahrsam erzählt, man habe ihr im Polizeiwagen auf den Kopf geschlagen. Hacker leakten Bilder einer Computertomografie, die Aminis Schädelfraktur zeigen soll.