Die Proteste fanden demnach am Donnerstagabend in der Stadt Abdanan in der Provinz Ilam im Westen des Landes statt. Die Berichte ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Auf Videos der Menschenrechtsorganisation waren Polizeiwagen, Rauch und Menschen zu sehen, die Protestslogans riefen. Es war die erste größer bekannt gewordene Eskalation zwischen Sicherheitskräften und Demonstrierenden seit Monaten.