Mahsa Amini war am 16. September in Polizeigewahrsam gestorben. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem. In der Hauptstadt Teheran gingen in der Nacht zu Freitag erneut zahlreiche Menschen auf die Straße. Weitere Menschen solidarisierten sich von den Balkonen mit ihnen.