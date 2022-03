Uno-Angaben Iran soll im vergangenen Jahr mindestens 280 Menschen hingerichtet haben

Zu den wenigen Ländern der Erde, in denen noch die Todesstrafe verhängt werden, gehört Iran. Die Uno bilanziert eine hohe Zahl an Hinrichtungen 2021, sie wurden vor allem an Zugehörigen von Minderheiten vollstreckt.