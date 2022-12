Die Sittenpolizei in Iran war bislang hauptsächlich für die Einhaltung der Kleidungsvorschriften für Frauen zuständig – nun soll sie aufgelöst worden sein. »Die Sittenpolizei hat nichts mit der Justiz zu tun und wurde von denjenigen, die sie in der Vergangenheit eingerichtet haben, geschlossen«, sagte Generalstaatsanwalt Mohammed-Dschafar Montaseri nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna am Samstagabend in der zentraliranischen Stadt Ghom. Auch die Tageszeitung »Shargh« zitierte den Generalstaatsanwalt so. Beide Medien gelten als relativ unabhängig und moderat.