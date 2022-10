Auf tausendfach in den sozialen Medien geteilten Videos waren chaotische Bilder rund um die berüchtigte Haftanstalt zu sehen, es kam zu Staus und systemkritischen Protesten, bei denen immer wieder Slogans wie »Tod dem Diktator« zu hören waren. Laut der Denkfabrik Institute for the Study of War demonstrierten in mindestens 22 Städten in 16 Provinzen erneut Menschen gegen die Regierung. Was genau im Innern des Gefängnisses geschah, lässt sich nicht unabhängig verifizieren, auch der Auslöser für die Geschehnisse in der Nacht ist unklar.