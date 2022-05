Iran Staatsfernsehen zeigt angeblichen unterirdischen Drohnenstützpunkt

Das Staatsfernsehen berichtete über einen Besuch des iranischen Generalstabschefs Mohammed Bagheri und des Armeechefs Abdolrahim Musawi in der unterirdischen Anlage. Der genaue Standort des Drohnenstützpunkts wurde nicht genannt. Ein Reporter des Staatsfernsehens sagte, er sei per Helikopter aus der Stadt Kermanschah rund 45 Minuten geflogen. Erst nach der Ankunft habe er eine Augenbinde abnehmen dürfen.

Der Bericht im Staatsfernsehen wurde ausgestrahlt, nachdem die Revolutionsgarde am Freitag zwei griechische Tanker im Persischen Golf festgesetzt hatten. Dabei geht es offenbar um Vergeltung für ein iranisches Schiff, das vergangenen Monat in Griechenland aufgehalten worden war. Griechische Behörden hatten den Öltanker mit Verweis auf EU-Sanktionen an der Weiterfahrt gehindert, später beschlagnahmten US-Behörden das Öl und wollten es auf einem anderen Tanker in die USA bringen.

Der Zwischenfall ereignete sich zu einem sensiblen Zeitpunkt. Derzeit verhandeln unter anderem Iran und die USA über eine Neuauflage des Atom-Deals, der vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump aufgekündigt worden war.