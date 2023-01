Gab es noch weitere Angriffe?

Es soll noch weitere Explosionen in anderen Teilen des Landes gegeben haben, dies wurde bislang aber nicht offiziell bestätigt. Das iranische Staatsfernsehen berichtete von einem Feuer in einer Ölraffinerie in einem Industriegebiet in der Nähe der nordwestlichen Stadt Täbris. Die Ursache sei noch nicht bekannt.

In der Region Isfahan verfügt Iran über mehrere Atomforschungsanlagen. Im April 2021 hatte Teheran angekündigt, dass am Standort Natans in der Provinz Isfahan die Produktion von auf 60 Prozent angereichertem Uran begonnen habe. Für die Herstellung einer Atombombe ist auf 90 Prozent angereichertes Uran erforderlich. Experten zufolge könnte Iran den spaltbaren Reinheitsgrad seines Urans in kurzer Zeit auf diese Qualität erhöhen. Für den Bau eines tauglichen Sprengkopfes bräuchte das Land vermutlich jedoch Jahre.