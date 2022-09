Die iranische Waffenschau kommt zu einem Zeitpunkt, bei dem der jahrelange Streit über eine Wiederherstellung des Atomabkommens erneut festgefahren scheint. Die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens kritisierten am Wochenende in einer gemeinsamen Erklärung, Iran wolle die auf dem Tisch liegende Vereinbarung nicht schließen. Angesichts dessen werde man beraten, wie man »mit Irans fortgesetzter nuklearer Eskalation« und der mangelnden Kooperationsbereitschaft mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) am besten umgehe, heißt es in der vom Auswärtigen Amt verbreiteten Erklärung.