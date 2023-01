Ein Drohnenangriff auf eine militärische Anlage in der Nähe der Großstadt Ishafan sorgt für diplomatische Spannungen zwischen Iran und der Ukraine. Das Regime in Teheran vermutet hinter dem Angriff eine ukrainische Aktion – und hat nun den höchsten Vertreter der Ukraine im Land zu einer Stellungnahme einbestellt. Als Grund nannte das Außenministerium Äußerungen eines Beraters von Präsident Wolodymyr Selenskyj und »rachsüchtiges Vorgehen« der Regierung in Kiew, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim.