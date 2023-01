Die Tochter des früheren iranischen Präsidenten Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Faezeh Hashemi, ist offenbar in Iran verurteilt worden: Wegen »Propaganda« gegen die Islamische Republik und Vergehen gegen die nationale Sicherheit müsse sie fünf Jahre in Haft, wie ihre Anwältin Neda Schams der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Schams kündigte zugleich an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.