Der Tod einer jungen Frau in Iran nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei hat Proteste in mehreren Städten des Landes ausgelöst. Nach der Bestattung von Mahsa Amini in ihrer Heimatstadt Saghes im Nordwesten Irans forderten Menschen dort am Wochenende vor dem Gouverneursbüro eine »gründliche Untersuchung« der Todesursache. Die Polizei vertrieb die Demonstrierenden mit Tränengas. Die 22-Jährige war am Dienstag in Teheran wegen »des Tragens unangemessener Kleidung« festgenommen worden und – unter noch ungeklärten Umständen – auf der Polizeiwache zusammengebrochen und später gestorben.