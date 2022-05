Bei einem Zwischenfall in einer international umstrittenen Militäranlage in Iran ist ein Mensch ums Leben gekommen. In der Anlage in Parchin nahe Teheran habe sich am Mittwochabend (Ortszeit) ein »Unfall« in einer der »Forschungseinheiten« des Verteidigungsministeriums ereignet, teilte das iranische Ministerium am Donnerstag mit. Erst vor wenigen Tagen war in Teheran ein ranghohes Mitglied der Revolutionsgarden erschossen worden.