Streit um Grenzfluss

Jüngst entbrannte jedoch ein Konflikt um das Wasser des Grenzflusses Helmand. Irans Präsident Ebrahim Raisi drohte der Taliban-Regierung und forderte Kabul auf, einen jahrzehntealten Pakt über die Nutzung des Wassers einzuhalten, der Iran eine jährliche Mindestmenge an Wasser zusichert. Zur Stromgewinnung und Bewässerung der Landwirtschaft wird der mehr als 1000 Kilometer lange Fluss auf afghanischer Seite in der gleichnamigen Provinz Helmand gestaut. In Iran mündet der Fluss in den Hamun-See, dessen Wasserpegel saisonal schwankt und zeitweise sogar völlig ausgetrocknet war.