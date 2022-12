»Kriegsführung gegen Gott«

Der Mann wurde am Donnerstag hingerichtet. Der 23-Jährige soll im September laut iranischer Justiz bei einer Straßenblockade in Teheran ein Mitglied der paramilitärischen Basidsch-Milizen verletzt haben. Ein Revolutionsgericht in Teheran hatte Mohsen Schekari der Justizbehörde zufolge wegen »Kriegsführung gegen Gott« verurteilt – dieser Vorwurf ist einer der schwersten Straftatbestände des iranischen Rechts. Demnach wurde ihm zudem zur Last gelegt, eine Sicherheitskraft mit einer Waffe angegriffen sowie »Schrecken verbreitet« zu haben.