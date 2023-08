Staatliche Propaganda Iran und Russland vereinbaren Medienkooperation

Angesichts internationaler Sanktionen haben Iran und Russland ihre Kooperation auf wirtschaftlichem und militärischem Gebiet in den vergangenen Wochen und Monaten ausgebaut. Kürzlich unterzeichneten die beiden Länder etwa einen Plan für ein gemeinsames Eisenbahnprojekt. Die Strecke soll von der Hafenstadt Rascht am Kaspischen Meer bis zur Grenze an Aserbaidschan im Nordwesten führen, berichtete Irans staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Kremlchef Wladimir Putin und Präsident Ebrahim Raisi verfolgten die Unterzeichnung per Videoschalte.