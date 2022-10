Amini war Mitte September gestorben, nachdem die Sittenpolizei sie wegen des Vorwurfs festgenommen hatte, ihr Kopftuch nicht den Vorschriften entsprechend getragen zu haben. Aktivisten beschuldigen die Behörden, Amini misshandelt zu haben. Der Tod der jungen Kurdin löste massive Proteste aus, gegen die die Sicherheitskräfte mit großer Gewalt vorgehen.

Zum Ende der Trauerzeit um Amini gedachten am Mittwoch tausende Menschen an ihrem Grab der Kurdin. Die in Oslo ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw erklärte, Sicherheitskräfte hätten dabei in Aminis Heimatstadt Saghes das Feuer auf Demonstranten eröffnet.