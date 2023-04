Die Experten, die sich in den vergangenen Monaten ein Bild von der Situation in Iran gemacht haben, warnen in ihrer Pressemitteilung, »dass solche repressiven und drakonischen Maßnahmen Ausdruck einer geschlechtsspezifischen Verfolgung sind« und letztlich zu einem inakzeptablen Ausmaß der Verletzung von Frauenrechten in Iran führen würden. Es sei zutiefst besorgniserregend, dass »iranische Frauen zunehmend mit harten und zwanghaften Maßnahmen der staatlichen Behörden konfrontiert sind«.