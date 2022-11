Die Video-Aufnahmen zeigten Dutzende Menschen vor dem Gebäude, die jubelten, als dort ein Feuer aufblitzte. Wann die Filme aufgenommen wurden, ließ sich nicht unabhängig überprüfen. Das regierungskritische Netzwerk 1500Tasvir teilte mit, der Vorfall habe sich am Donnerstagabend in Khomeinis Geburtsstadt Khomein ereignet. Der Ort liegt südlich der Hauptstadt Teheran. Das Haus war in ein Museum umgestaltet worden. Khomeini starb 1989.