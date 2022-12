Abschaffung der Sittenpolizei: »Weiterer übler Trick der Mullahs«

Man muss diese beiden Fälle vor Augen haben, um zu verstehen, dass die Meldung, wonach das iranische Regime die Sittenpolizei abschaffen will, mehr oder weniger irrelevant ist.

Für viele Menschen in Iran spielt die Frage, ob die Sittenpolizei abgeschafft werden soll oder nicht, aber gar keine Rolle. Eine Oppositionelle aus Teheran schrieb am Sonntag in einer Chatnachricht: »Ein weiterer übler Trick der Mullahs. Sie haben Iran schon zerstört. Es ist nur eine einzige fette Lüge. Jeder einzelne von ihnen ist die Sittenpolizei.«

Tatsächlich ist die sogenannte Sittenpolizei nur eines von vielen Instrumenten, mit denen Frauen in Iran systematisch unterdrückt wurden. Sie wurde 2005 vom Regime eingerichtet; ihre Aufgabe besteht darin, im Land auf- und abzufahren und Frauen zu verhaften oder »umzuerziehen«, wenn sie sich nicht den vermeintlichen Sitten des Landes folgend angemessen kleiden oder verhalten. Durch ebendiese Polizei wurde Mahsa Jina Amini am 13. September festgesetzt. Ihr gewaltsamer Tod war es, der den Beginn der Protestbewegung markiert.

So scheint es weniger eine »Reform« oder gar eine Tatsache zu sein als vielmehr ein Ablenkungsmanöver im »medialen Krieg«. Denn diesen, auch das haben die Fars News-Leaks enthüllt, habe man »komplett verloren«, so die Einschätzung hoher Repräsentanten des Regimes. Atena Daemi, eine bekannte Menschenrechtsaktivistin in Iran, kommentierte die Sittenwächter-Erklärung auf Twitter so: »Die Schlagzeile »Sittenpolizei abgeschafft« soll nur die Revolutionäre (gemeint sind die Protestierenden, Anm. der Redaktion) hinters Licht führen. Montazeri verkündete bereits, die Kontrollen sollen weitergehen.«