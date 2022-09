In der heiligen Schiiten-Stadt Mashad brennt die Statue des geistlichen Führers Ayatollah Ali Khamenei, seiner Heimat, und Demonstranten rufen dazu »Tod dem Diktator!«. Die Proteste gegen die Regierung in Iran weiten sich aus. Werden es also die mutigen iranischen Frauen sein, die das radikale Regime in Teheran stürzen?