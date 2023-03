Iran weist zwei deutsche Diplomaten aus

Das Regime in Teheran hatte die Festnahme des Deutsch-Iraners Sharmahd im August 2020 bekannt gegeben. Laut Angaben seiner Familie wurde der 67-jährige, der zuletzt in den USA lebte, bei einem Zwischenstopp in Dubai vom iranischen Geheimdienst entführt und nach Iran verschleppt. Im Februar 2022 begann sein Prozess.

Der in Teheran geborene Sharmahd war in Deutschland aufgewachsen und 2003 in die USA ausgewandert. Er gehört der Oppositionsgruppe Tondar (deutsch: Donner) an, die auch als »Kingdom Assembly of Iran« bekannt ist. Sie lehnt das politische System der Islamischen Republik Iran ab und tritt für die Wiedereinführung der Monarchie in dem Land ein.