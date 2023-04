Iran hat offenbar angefangen, auf öffentlichen Plätzen und Straßen Kameras anzubringen – damit sollen Frauen davon abgehalten werden, sich den strengen Kleidervorschriften des Regimes zu widersetzen. Das kündigte die Polizei laut Berichten staatlicher iranischer Medien an. Wo genau Kameras installiert sein sollen, gab die Polizei nicht bekannt. Allerdings sollten unverschleierte Frauen, die so entdeckt werden, künftig eine »Warnmeldung« per SMS über mögliche Strafen erhalten, hieß es.