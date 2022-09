Präsident Ebrahim Raisi hatte kürzlich ein neues Dekret unterzeichnet, das die Kleidung von Frauen im öffentlichen Raum noch stärker einschränkt. Bereits seit der iranischen Revolution von 1979 ist es für Frauen in Iran Pflicht, draußen Hidschab zu tragen. Gerade in Großstädten tragen viele ihren Hidschab jedoch auf legere Weise. Seit Juli hatten Aktivistinnen immer wieder gegen die Hidschab-Pflicht demonstriert. So hatte der »Tag des Hidschab und der Keuschheit« am 12. Juli landesweit Proteste ausgelöst.

In sozialen Medien kursierten Videos, die Frauen ohne Kopfbedeckung auf der Straße, in Bussen oder Zügen zeigten. Zahlreiche Frauen wurden deshalb verhaftet, im Fernsehen kursierte die Entschuldigung einer Frau, die kein Kopftuch getragen hatte – Kritiker vermuten, sie wurde zu der öffentlichen Entschuldigung gezwungen.