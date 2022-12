Die Hinrichtung von Schekari wurde im In- und Ausland scharf verurteilt. Demonstranten versammelten sich in der Straße, in der Schekari festgenommen worden war. In den sozialen Medien kursierte die Botschaft »Wartet auf unsere Rache«. Auch für das Wochenende wurden neue Demonstrationen angekündigt. Außenministerin Annalena Baerbock hatte die Vollstreckung der Todesstrafe am Donnerstag als menschenverachtend kritisiert und eine harte Reaktion der Europäischen Union angekündigt.