Viele Hinterbliebene und Kritiker sind bis heute der Meinung, dass Teheran versucht hat, den Fall zu vertuschen und Verantwortliche nicht ausreichend zur Rechenschaft gezogen hat. Insbesondere der in Kanada ansässige Aktivist Hamed Esmaeilion, der bei dem Abschuss seine Familie verlor, engagiert sich seitdem in der Exil-Opposition gegen die Islamische Republik und trat auch bei den Protesten 2022 als Meinungsführer im Ausland auf. »So schaut Gerechtigkeit in der Islamischen Republik aus«, kritisierte Esmaeilion laut Deutscher Presseagentur das Urteil. Er bezeichnete das Verfahren als Schauprozess und warf Teheran erneut vor, die Maschine absichtlich abgeschossen zu haben.