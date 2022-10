Rekabi soll laut dem Medienbericht nach ihrer Rückkehr am Teheraner Flughafen außerdem für eine Nacht in einem Raum des nationalen olympischen Komittees festgehalten worden sein. Dabei sei sie von Agenten in Zivil bewacht worden, bevor sie den iranischen Sportminister am nächsten Tag traf. (Lesen Sie hier den aktuellen SPIEGEL-Report über die Proteste im Iran.)

Rekabi bedankt sich bei Unterstützern

Am Samstagmorgen veröffentlichte Rekabi auf Instagram einen neuen Beitrag . Dort dankte Sie »allen Menschen im Iran« und in der internationalen Community für die Unterstützung. Zu den Protesten gegen das Kopftuch oder ihrer vorzeitigen Abreise von den Wettkämpfen in Südkorea äußerte sie sich nicht konkret. Sie sei aber allen sehr dankbar, die zum Flughafen gekommen seien, um sie dort willkommen zu heißen.