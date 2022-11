Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte sich am Mittwoch auf Twitter gegen das iranische Regime gewandt: »Wir stehen an der Seite der Männer & Frauen in Iran, und zwar nicht nur heute, sondern: solange es notwendig ist.« Ein weiteres Sanktionspaket werde vorbereitet. »Gleichzeitig arbeiten wir daran, dass es im Uno-Menschenrechtsrat eine Sondersitzung zu Iran gibt und ein Aufklärungsmechanismus mandatiert wird.«