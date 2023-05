Ein Konflikt, der seit Jahrzehnten ungelöst ist

Irans Staatsführung fordert nun Zugang eigener Experten in Helmand, um den Wasserpegel am Staudamm zu sichten. Der Konflikt rund um das Wasser des längsten Flusses Afghanistans ist Jahre alt und reicht weit vor die Zeit der Taliban-Regierung. Der Krieg und die humanitäre Katastrophe in den vergangenen vier Jahrzehnten in Afghanistan hatten Bemühungen um eine Lösung erschwert.