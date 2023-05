Israel sieht sich derzeit Angriffen von verschiedenen Fronten ausgesetzt. (Lesen Sie hier, wie Israels Feinde sich verabreden. )

Ende vergangener Woche war Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian in den Süden des Libanons gereist, direkt an die Grenze zum Erzfeind. Israel verstehe »nur die Sprache der Gewalt«, sagte der Minister in einem Interview. So nah an die Grenze kommen iranische Politiker selten. Auch im Libanon übt Teheran großen Einfluss mit der Unterstützung der mächtigen Schiitenorganisation Hisbollah aus.

Raisi wurde am Mittwoch in Damaskus von Machthaber Assad empfangen, wie syrische und iranische Staatsmedien meldeten. Die beiden Länder unterhalten gute Beziehungen, vor allem im Bereich der militärischen Zusammenarbeit. Der Regierungschef traf in Begleitung mehrerer Staatsminister ein. Vor Raisi hatte zuletzt der Hardliner Mahmud Ahmadinedschad 2010 Syrien besucht.