Öffentliches abschneiden der Haare oder Verbrennen eines Hidschabs: Es gibt gerade viele Formen, mit denen vor allem Frauen in Iran ihre Wut zeigen. Es ist Wut über den Tod von Mahsa Amini, die im Gewahrsam der iranischen Sittenpolizei gestorben ist. Aber vor allem ist Wut auf das Regime und seine Willkür.

In dieser Podcastfolge erklärt SPIEGEL-Reporterin Susanne Koelbl, warum der Fall so viele Frauen bewegt und sie trotz harter Repressionen auf die Straße gehen. Koelbl hat das Land in den vergangenen Jahren immer wieder bereist und steht mit Regime-Gegnern in Kontakt. Sie beobachtet ein Umdenken beim Präsidenten. Gibt es nun wirklich Reformen? Oder könnten die Proteste sogar die Regierung stürzen?

