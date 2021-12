Rückkehr des »Islamischen Staats« Die Gespenster von Rakka

Für den Westen ist der Krieg gegen den IS weitgehend beendet. Doch gerade in Nordsyrien gewinnen die Dschihadisten erneut an Einfluss. Bürger berichten von Schläferzellen, Zwangsabgaben, Morddrohungen.