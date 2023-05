Wegen des Raketenbeschusses aus dem Gazastreifen wurde in Israel ein ausverkauftes Konzert der Backstreet Boys am Samstagabend abgesagt. Der Auftritt in der Stadt Rischon Lezion in der Nähe von Tel Aviv sei gestrichen worden, teilte die Armee am Freitag mit. Medien berichteten, die Armee habe die Entscheidung zusammen mit der Stadt getroffen.

Am Donnerstag hatte ein Open-Air-Konzert des populären israelischen Musikers Aviv Geffen für Unmut gesorgt. Trotz Raketendrohungen kamen Zehntausende zu dem Auftritt. Die Fans waren dabei Medienberichten zufolge angewiesen worden, sich im Falle von Raketenalarm auf den Boden zu setzen und ihre Köpfe zu schützen. Sie seien zudem gebeten worden, nicht zu laufen, um keine Massenpanik zu riskieren. Gegen die Organisatoren wurde Kritik laut, die Veranstaltung sei »unverantwortlich«.