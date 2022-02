Acht Milliarden – Der Auslands-Podcast IS gegen Taliban – Machtkampf in Afghanistan

Nirgendwo tötete der »Islamische Staat« im vergangenen Jahr mehr Menschen als in Afghanistan. Im Kampf gegen die Taliban finden die Konkurrenten des IS ein riesiges Reservoir an Rekruten – mit Gefahren auch für Europa.

Ein Podcast von Olaf Heuser