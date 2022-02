Krisenstaat am Hindukusch Die Terrormiliz IS bedrängt in Afghanistan die Taliban – und das ist brandgefährlich für Europa

Der »Islamische Staat« will in Afghanistan das Vakuum füllen, das der Nato-Abzug hinterlassen hat. Für die EU führt an einer sicherheitspolitischen Kooperation mit den Taliban langfristig kaum ein Weg vorbei.