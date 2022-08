»Beatles«-Terrorzelle IS-Mitglied wegen Beihilfe am Mord von US-Journalist Foley verurteilt

Am achten Jahrestag der Enthauptung des Journalisten James Foley in Syrien hat ein US-Gericht einen der Beteiligten zu lebenslanger Haft verurteilt. Das IS-Mitglied war demnach auch an der Entführung weiterer US-Bürger beteiligt.