Der Tod des IS-Chefs ist ein weiterer Schlag gegen die Dschihadisten. So war Maher al-Agal, der frühere Chef der Terrorgruppe in Syrien, im Sommer bei einem US-Drohnenangriff getötet worden. Er war laut Pentagon zum Zeitpunkt des Angriffs auf einem Motorrad in der Nähe von Dschindires unterwegs gewesen.