Gewaltspirale im Nahen Osten 15-Jähriger bei erneutem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland getötet

Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben erneut ein Palästinenser erschossen worden. Das Opfer sei ein 15-jähriger Jugendlicher, der »durch Schüsse in den Rücken« getötet worden sei, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Der Vorfall habe sich in der Ortschaft Assun im Zentrum des Westjordanlands ereignet.