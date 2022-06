Es wird die fünfte Wahl in Israel in weniger als vier Jahren. Eigentlich sollte das Parlament bereits am Mittwoch seine Auflösung beschließen. Medienberichten zufolge wurde die Entscheidung aber wegen diverser Gesetzesänderungen verschoben. Gemäß der Vereinbarung der bisherigen Koalition soll Außenminister Jair Lapid die Übergangsregierung führen. Ministerpräsident Naftali Bennett tritt ab. Er hatte am Mittwoch zudem angekündigt, bei der Neuwahl nicht mehr anzutreten.