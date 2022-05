Im nördlichen Westjordanland ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern gekommen. Eine Journalistin des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera ist dabei getötet worden. Die in der arabischen Welt bekannte Reporterin des katarischen Senders sei nach einer Schussverletzung am Kopf gestorben, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Ein anderer Journalist der palästinensischen Zeitung »Al-Kuds« sei bei dem Vorfall in Jenin durch Schüsse verletzt worden. Über die Herkunft des tödlichen Schusses gibt es widersprüchliche Angaben.