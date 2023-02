Israel ist ein wohlhabendes Land, die Arbeitslosenquote liegt bei etwa vier Prozent, das Pro-Kopf-Einkommen bei umgerechnet etwa 41.000 US-Dollar, das ist unwesentlich weniger als in vergleichbar großen und reichen europäischen Ländern wie Schweden, Österreich oder Dänemark. Zvi Eckstein, Dekan der Wirtschaftsfakultät der Reichman-Universität in Herzlia, sagt: »Das liegt vor allem am Hightech-Sektor. Etwa 17 Prozent des BIP stammt daher, mehr als 11,5 Prozent der Bevölkerung über 25 Jahre arbeitet in Hightech-Unternehmen, Tendenz steigend«. Längst ist Israel neben Silicon Valley der weltweit wichtigste Standort in Sachen digitaler Innovation und Revolution. Etwas mehr als die Hälfte dieses Industriezweiges stellen in Israel die Niederlassungen internationaler Techunternehmen wie Google, Intel, Microsoft. 40 Prozent sind inländische Start-ups.