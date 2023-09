Der israelische Außenminister Eli Cohen ist zum ersten Mal zu Besuch in Bahrain. Er landete am Sonntagabend in dem Golfstaat, wie ein Sprecher des israelischen Außenministeriums bestätigte. Es sei der erste Besuch Cohens in einem der Golfstaaten, die 2020 Annäherungsabkommen mit Israel unterzeichnet hatten.