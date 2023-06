Er werde auch ein weiteres umstrittenes Element der Reform überarbeiten, das der Regierungskoalition mehr Macht bei der Ernennung von Richtern gegeben hätte, kündigte Netanyahu in dem Interview auch an. Wie die neue Version aussehen werde, ließ der konservative Politiker, der eine in Teilen rechtsradikale Regierung führt, aber offen. »Ich achte auf den öffentlichen Puls und darauf, was meiner Meinung nach dabei standhalten wird«, führte Netanyahu aus.