Als Grund wurden noch offene Fragen in den Koalitionsverhandlungen angegeben. Neben Netanyahus rechtskonservativer Likud-Partei sollen künftig das rechtsextreme Religiös-Zionistische Bündnis sowie zwei streng religiöse Parteien an der Regierung beteiligt sein. Das Lager hatte bei der Wahl Anfang November 64 von 120 Sitzen in der Knesset, dem Parlaments Israels, geholt. Im Grundsatz hat sich Netanyahu bereits jeweils mit seinen Partnern geeinigt. Ein gemeinsamer Koalitionsvertrag steht jedoch noch aus.