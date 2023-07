Zachi Hanebi, der Nationale Sicherheitsberater von Israels Premier Benjamin Netanyahu, hatte zuvor das baldige Ende des Großeinsatzes gegen militante Palästinenser in dem Flüchtlingslager in Aussicht gestellt. Man sei kurz davor, die gesetzten Ziele zu erreichen. Auch Netanyahu selbst erklärte am Abend bei einem Besuch eines Militärpostens in der Nähe von Dschenin: »In diesen Momenten schließen wir die Mission ab«. Verteidigungsminister Yoav Galant, der mit Netanyahu vor Ort war, sagte, Dschenin sei in den vergangenen zwei Jahren zu einer »Produktionsstätte für den Terrorismus« geworden. Dies sei nun vorbei.