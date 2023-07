In Israel spitzt sich der Streit um die Reformpläne der Regierung weiter zu. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Justizreform seiner rechts-religiösen Regierung verteidigt und damit wieder große Demonstrationen ausgelöst. Ein Gesetz, das im Rahmen der Reform in den kommenden Tagen verabschiedet werden soll, werde »die Demokratie stärken«, sagte Netanyahu in einer Ansprache am Donnerstagabend. Kritiker sehen wegen der geplanten Schwächung der Justiz dagegen die Demokratie in Gefahr. »All diese Aussagen über die Zerstörung der Demokratie sind einfach absurd«, sagte der Regierungschef.