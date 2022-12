Der scheidende israelische Verteidigungsminister Benny Gantz hat sich in einer Rede vor Luftwaffenkadetten ungewöhnlich deutlich über Planspiele für einen möglichen Angriff auf iranische Atomanlagen geäußert. »In zwei oder drei Jahren könnten Sie den Himmel Richtung Osten überqueren und an einem Angriff auf Nuklearanlagen in Iran teilnehmen«, sagte Gantz in einer Rede, die er später auch auf Twitter veröffentlichte .