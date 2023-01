Nach Uno-Entscheidung Israel beschließt Stopp für palästinensische Bauprojekte

Als Reaktion auf die Uno-Entscheidung sollen nun unter anderem palästinensische Bauprojekte in der sogenannten Zone C im besetzten Westjordanland eingefroren werden, wie ein Sprecher des israelischen Ministerpräsidenten mitteilte. Der Bereich C steht nach den Oslo-Friedensverträgen unter alleiniger israelischer Kontrolle und macht mehr als 60 Prozent der Gesamtfläche des Westjordanlands aus. Palästinenser erhalten dort laut Menschenrechtsorganisationen nur in Ausnahmefällen Baugenehmigungen.